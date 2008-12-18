Київрада збиралася передати у заставу 299 вагонів метро

Прокуратурою міста Києва попереджено намір посадовців Київської міської ради передати у заставу 299 вагонів комунального підприємства «Київський метрополітен».

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, у серпні 2008 року Київрадою було прийнято рішення про передачу в заставу банку 299 вагонів метрополітену вартістю 300 млн. грн. для отримання кредиту в сумі 70 млн. грн. на поповнення обігових коштів підприємства.

Разом з тим, посадовцями при прийнятті відповідного рішення було проігноровано вимоги чинного законодавства, яке забороняє заставу майна підприємств метрополітену, чим створено загрозу вибуття із комунальної власності міста Києва майна стратегічно важливого підприємства, йдеться у повідомленні.

Прокуратурою столиці на рішення Київради принесено протест, який зупинив його виконання.