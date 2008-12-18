Синоптики обіцяють погіршення погоди

Завтра в Україні очікується хмарна погода. У західних, південних областях та Криму опади переважно у вигляді дощу, подекуди з мокрим снігом, у карпатському регіоні сильні опади. Вночі та вранці у західних областях місцями туман, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура повітря вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 2-7° тепла, у Криму місцями 8-11° тепла. У східних областях без істотних опадів, температура вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу.

На решті території опади вночі у вигляді мокрого снігу, вдень з дощем; ожеледь, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця; температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. Вітер в Україні південно-східний, 7-12 м/с, у східній та південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

20-21 грудня - хмарна погода. У східній частині без істотних опадів. Температура вночі 6-11°морозу, вдень 1-6° морозу. На решті території 20 грудня часом невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу (в Карпатах помірні опади, у Криму дощ); місцями ожеледь, налипання мокрого снігу. На дорогах північних та центральних областей подекуди ожеледиця.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; в західній та південній частині вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла, в Криму та на півдні Одещині до 10°. 21 грудня поступове припинення опадів і явищ, зниження температури на 2-4°. Вітер північно-західний, у східній частині та Криму південно-східний, 5-10 м/с, в Криму та Приазов`ї місцями пориви 15-20 м/с.

22 грудня - у західних та північних областях невеликий сніг, на решті території без опадів; температура вночі 5-11° морозу, на крайньому заході та півдні 1-6° морозу; вдень 0-5° морозу, на Закарпатті та в Криму 1-5° тепла.

23 грудня в Україні невеликий, місцями помірний сніг, в Криму, на півдні Одещини та на Закарпатті мокрий сніг та дощ; температура вночі 0-6° морозу, у східних областях до 8° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині та на Закарпатті 1-6° тепла.

У Києві у п’ятницю вночі очікується мокрий сніг, вдень з дощем; ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

По області - хмарно. Опади вночі переважно у вигляді мокрого снігу, вдень з дощем; ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6°морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

20-21 грудня - хмарно. Часом невеликий мокрий сніг (вдень 21 грудня без істотних опадів); місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура 20 грудня вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; 21 грудня зниження температури на 2-4°.

22-23 грудня - невеликий сніг, лише вночі 22 грудня без опадів. Температура 22 грудня вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу; 23 грудня вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.