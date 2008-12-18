«Несподіванка року», «Банкрут року» і «Революціонер року»

Журнал «Корреспондент» назвав українських діячів у номінаціях «Несподіванка року», «Банкрут року», «Ударник року».

На прес-конференції в УНІАН головний редактор видання Віталій СИЧ повідомив, що, за версією журналу, номінацію «Несподіванка року» отримав мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ «за впевнену перемогу на мерських виборах у столиці, попри цілу когорту політичних опонентів-важкоатлетів».

«Банкрутом року» редакція визнала екс-голову правління «Промінвестбанку» Володимира МАТВІЄНКА, який «продав свій банк за 300 млн. доларів, незважаючи на те, що зовсім недавно, за словами його колег, за цей же банк італійці пропонували йому майже вдесятеро більше».

«Ударником року» журнал назвав міністра транспорту та зв`язку Йосипа ВІНСЬКОГО «за його внесок у початок польотів в Україні бюджетних авіаліній».

«Ми хотіли зазначити, що навіть – за великим рахунком – таке незначне досягнення держчиновника як сприяння приходу в країну бюджетних авіаліній на тлі повної бездіяльності інших тягне на звання «Ударник року», - заявив В.СИЧ. – І якби це досягнення було хоча б трохи суттєвішим, ми б всерйоз розглядали кандидатуру ВІНСЬКОГО на звання «Особистість року» як протест проти засилля політиканства й тотальної відсутності держуправління в країні».

Ще одна людина, що закінчила, на думку редакції, гарне починання – міністр освіти й науки Іван ВАКАРЧУК, – отримав номінацію «Революціонер року» «за запровадження зовнішнього тестування в школах».

Звання «Політичний драматург» цього року віддали Савіку ШУСТЕРУ, «виступи на ток-шоу якого і стали єдиним сенсом існування українських політиків».

Як зазначає видання, «отримання певної політичної самостійності за збереження відмінних стосунків з фінансовим ядром Партії реґіонів принесло звання «Місіс Конгеніальність» Раїсі БОГАТИРЬОВІЙ. Вона стала останнім політиком у переліку».

Редакція журналу також виокремила двох спортсменів – футболіста Анатолія ТИМОЩУКА та боксера Віталія КЛИЧКА. Першого - за спортивні звершення – перемогу в Кубку УЄФА та Суперкубку Європи, другого – за морально-вольові якості. Єдиною людиною в переліку, відзначеною «Корреспондентом», яка не має стосунку ані до політики, ані до спорту, стала Ольга КУРИЛЕНКО – перша українська актриса, яка зіграла одну з головних ролей в одному з найгучніших фільмів року – «Квант милосердя».

Крім того, редакція «Корреспондента» відзначила десять осіб, які справили суттєвий вплив на міжнародне життя в році, що минає. Головним з них став Барак ОБАМА за яскраву перемогу на виборах Президента США.

Як повідомляв УНІАН, за версією журналу «Корреспондент», «Особистістю року» став голова Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА.