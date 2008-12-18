У Газпромі назвали середньорічну ціну на газ 2009 року

Середньорічний рівень цін на газ 2009 року становитиме 260-300 дол. за 1 тис. кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві заявив заступник голови правління "Газпрому" Олександр МЕДВЕДЄВ.

"Середньорічний рівень цін на майбутній рік буде в діапазоні 260-300 дол. залежно від транспортних витрат. Ось такий розкид ми матимемо, якщо нічого не відбудеться до кінця цього року та в першій половині наступного", - сказав О.МЕДВЕДЄВ.