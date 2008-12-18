Чому суддя брав хабарі у кабінеті львівського губернатора?

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН доручив Комітету ВР з питань правової політики розглянути проект постанови щодо звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА про відсторонення Петра ОЛІЙНИКА від виконання обов’язків представника Президента у ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, у парламенті зареєстровано проект постанови «Про звернення Верховної Ради України до Президента України з приводу відсторонення Петра ОЛІЙНИКА від виконання обов’язків представника Президента України у Верховній Раді України».

У проекті постанови зазначається, що в поданні Генеральної прокуратури України про надання згоди на затримання та арешт судді Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА «безпосередньо вказано, що отримання цим суддею хабара в особливо великому розмірі відбувалося у службовому кабінеті та за особистої присутності голови Львівської обласної державної адміністрації Петра ОЛІЙНИКА (на той час П.ОЛІЙНИК обіймав саме цю посаду – УНІАН).

Проектом постанови передбачалося звернутись до В.ЮЩЕНКА з пропозицією призначити щодо П.ОЛІЙНИКА «службове розслідування та відсторонити його від виконання обов’язків представника Президента у ВРУ на час проведення відповідного розслідування».

Проте сьогодні на засіданні парламенту цей проект постанови не розглядався, а був направлений на доопрацювання у Комітет ВР з правової політики.