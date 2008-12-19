Світовий банк склав новий прогноз макропоказників України

Світовий банк у вівторок, 23 грудня, оприлюднить новий прогноз макропоказників України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Мартін РАЙЗЕР.

При цьому детальнішої інформації щодо того, наскільки істотно змінитися прогноз, він не повідомив.

Також М.РАЙЗЕР не став коментувати ситуацію з курсом гривні, пообіцявши журналістам відповісти на запитання про курс 23 грудня.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, в листопаді 2008 року проти жовтня інфляція становила 1,5%, у листопаді 2008 року проти листопада 2007 року – 22,3%, у січні-листопаді 2008 року проти аналогічного періоду 2007 року – 25,5%, у листопаді 2008 року проти грудня 2007 року (на початок року) – 19,8%.

У липні Світовий банк збільшив прогноз зростання ВВП України за підсумками 2008 року з 5,5% до 6%, а також погіршив прогноз інфляції з 17,2% до 21,5%.

Інфляція за підсумками 2007 року (грудень до грудня) становила 16,6%, у 2006 році – 11,6%, у 2005 році – 10,3%.