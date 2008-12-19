Ющенко доручив СБУ розібратися з інформаційною атакою на НБУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Службі безпеки України розібратись, хто стоїть за інформаційними провокаціями щодо нібито відсутності резервного фонду Національного банку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на нараді з банкірами.

Президент підкреслив, що сьогодні валютні резерви НБУ становлять 30 млрд. доларів США, а якщо враховувати і 12 млрд. доларів траншу Міжнародного валютного фонду, то ця сума складе 42 млрд. доларів.

В.ЮЩЕНКО назвав неправдою поширену в ЗМІ інформацію щодо відсутності резервного фонду або його неліквідності.

«Я доручив СБУ розібратись, хто стоїть за цією інформаційною атакою. Я не виключаю, що за цим стоять українські сили, які через міжнародні сайти викидають інформацію для того, щоб розхитати, дестабілізувати банківську систему і на цьому зробити політичні висновки», - сказав Президент, додавши, що ці сили таким чином намагаються списати свої провали в економічній політиці, в тому числі й відсутність джерел фінансування через низку популістських дій.

Як повідомляв УНІАН, валові міжнародні резерви Національного банку України в листопаді ц.р. збільшилися на 2,6%, або 819 млн. дол., – до 32 млрд. 742,68 млн. дол. (з урахуванням траншу МВФ).

Сьогодні, 19 грудня, голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО заявив, що золотовалютні резерви України мають якісну структуру й високий рівень ліквідності.