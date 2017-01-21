У Брюсселі проходять Дні українського кіно (фото)

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, триденний фестиваль розпочався ввечері 20 січня показом найзнаменитішим українським фільмом "Земля" Олександра Довженка. Німий відновлений фільм з українськими та англійськими субтитрами демонструвався у супроводі живої музики від етно-гурту «ДахаБраха». Зала, в якій демонструвався фільм, була переповнена, а тим, хто запізнився, довелося сидіти на підлозі.

У розмові з кореспондентом УНІАН Кріс з Нідерландів заявив, що йому дуже сподобався оновлений фільм.

"Мені дуже сподобалося. А музика була просто чудова, вона привнесла дух фільму. Це було дуже добре, дуже вражаюче", - сказав він.

Один з організаторів фестивалю, керівник компанії "Артхаус Трафік" Денис Іванов пояснив, що ідея проводити у Брюсселі фестивалі українського кіно "лежала на поверхні".

"Брюссель є столицею Європейського Союзу та офісом багатьох міжнародних організацій. З іншого боку, українське кіно зараз на підйомі, і з'являється все більше фільмів, якими є бажання поділитися. Ці фільми так чи інакше віддзеркалюють ту реальність, в якій ми живемо в Україні. Тому і з'явилася ідея заснувати такий фестиваль, на якому можна було б демонструвати нові українські фільми, спілкуватися з публікою, показувати музику, архівні речі", - зазначив Іванов.

Читайте також20 січня у Брюсселі відкриються Дні українського кіно, на яких буде представлено 5 фільмів

За його словами, ця ідея була підтримана адміністрацією культурного центру Bozar.

Іванов нагадав, що минулого року у центрі вже проходили Дні українського кіно, під час яких було представлено декілька фільмів, у тому числі режисера Олега Сенцова, який незаконно утримується у російській в'язниці.

"Нинішній фестиваль має назву "Кордони". У програмі в основному документальні фільми, в яких вивчаються фізичні та ментальні кордони. У нас не було завдання зробити пропагандистський фестиваль - ми не розглядаємо кіно як пропаганду, але як засіб чесної розмови з публікою", - наголосив Іванов.

Також на фестивалі буде представлено чотири нових фільми з України, відзначених міжнародними нагородами: «Українські шерифи» Романа Бондарчука, «Маріуполіс» Мантаса Кведаравічюса, «Гніздо горлиці» Тараса Ткаченка і «Рідні» Віталія Манського.