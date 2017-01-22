У центрі Києва через заходи до Дня Соборності України діятимуть обмеження руху

Про це УНІАН повідомили в Управлінні безпеки дорожнього руху Департаменту превентивної діяльності Нацполіції України.

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Зокрема, з 8.00 до 10.30 рух транспортних засобів буде заборонено: бул. Шевченка (від перехрестя з вул.Леонтовича до перехрестя з вул.Пушкінською); вул. Володимирськрю (від перехрестя з вул. Льва Толстого до перехрестя з вул. Б. Хмельницького); вул. Терещенківською; вул. Грушевського (від перехрестя з Петровською алеєю до Європейської площі); Європейською площею; вул. Інститутською (від перехрестя з вул. Хрещатик до перехрестя з вул. Банковою) та вул. Ольгинською (від перехрестя з вул. Інститутської до перехрестя з вул. Городецького).

Як повідомляв УНІАН, 22 січня у зв’язку з проведенням заходів з нагоди Дня Соборності України і перекриттям деяких вулиць і площ в центрі Києва буде змінено маршрути руху низки тролейбусів та автобусів