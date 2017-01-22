У Дніпрі відкрили пам’ятник воїнам армії УНР

Як передає кореспондент УНІАН, пам’ятник встановлено на Соборній площі неподалік від місця поховання 14 воїнів УНР, які воювали в полку «Січових стрільців – Вільних козаків» і загинули у боротьбі з більшовиками.

Пам’ятник виконаний у формі хреста, який нагадує той, що використовувався в нагородах і символах УНР.

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Ініціатором встановлення пам'ятника є народний депутат України Андрій Денисенко та громадська організація "Січ". Автором - заслужений художник України Гарнік Хачатрян.

На відкриття пам’ятного хреста прийшли сотні дніпрян. Архієпископ Дніпропетровський та Криворізький УПЦ КП Симеон освятив хрест, а співак Олег Скрипка презентував дніпрянам марш нової армії «Зродились ми великої години».