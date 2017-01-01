700 правоохоронців охоронятимуть масові заходи у Києві з нагоди 108-ї річниці від дня народження Степана Бандери

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

«1 січня 2017 року з нагоди 108-ї річниці від дня народження Степана Бандери проходитимуть заходи з масовою участю громадян. Слідкувати за дотриманням громадського порядку буде достатня кількість правоохоронців структурних підрозділів столичного главку. Посилені наряди поліції нестимуть службу у центрі столиці, зупинках громадського транспорту та у метрополітен»", - йдеться у повідомленні.

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В поліції закликають учасників масових заходів, мешканців та гостей столиці не порушувати закон, дотримуватись встановлених правил поведінки.

Як повідомлялося раніше, святкові заходи з нагоди 108-ї річниці від дня народження одного із чільних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху Степана Бандери заплановані в різних містах України.

У Києві масові заходи розпочнуться о 18.00 біля пам"ятника Тарасу Шевченку, де розпочнеться піша хода по бульвару Шевченка і Хрещатиком до Майдану Незалежності.

Головні ж урочистості відбуваються сьогодні в селі Старий Угринів Калуського району Івано-Франківської області, де народився відомий український політичний діяч.