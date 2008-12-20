На Полтавщині підприємці погоріли на несплаті податків

Управління Служби безпеки України у Полтавській області і Управління податкової міліції ДПА у Полтаві припинили діяльність групи осіб, що незаконно переводили безготівкові кошти з банківських рахунків у готівку з метою ухилення від сплати податків.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Полтавській області, четверо приватних підприємців переводили гроші з рахунків комерційних структур на платіжні карти і знімали їх через банкомати декількох банківських установ обласного центру. За вказаною схемою були переведені у готівку майже 7,6 млн. грн.

Таким чином зловмисники ухилилися від сплати податків на суму понад 1,3 млн. грн.

Слідчим відділом податкової міліції ДПА у Полтавській області порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади і займатися певним видом діяльності на строк до трьох років, з конфіскацією майна.