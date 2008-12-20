До Києва прибув Санта Клаус з Лапландії

До Києва прибув справжній Санта Клаус з Лапландії у супроводі посла України у Фінляндії Андрія ДЕЩИЦІ. Приїзд казкового гостя до української столиці організував Фонд “Open Ukraine”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду, в суботу опівдні Санта Клауса в аеропорту Бориспіль зустрічали піснями та танцями українські дитячі колективи під акомпанемент джазового гурту, а також член Фонду “Open Ukraine” Терезія ЯЦЕНЮК та посол Фінляндії в Україні Крістер МІККЕЛССОН.

На прес-конференції в аеропорту Санта був глибоко зворушений теплою та святковою зустріччю українських дітей, зазначається у повідомленні.

Санта зізнався, що приїхав подарувати дітям радість та втілити їх мрії, а тим, хто писав йому листи - вручити подарунки.

Дідусь Йолопуккі розповів, що йому 400 років та він святкував 345 різдвяних свят у всіх країнах світу, проте давно мріяв завітати в Україну. Тому привітав всіх із різдвяними святами та побажав гарного настрою, щирого сміху та веселих свят.

За словами Т.ЯЦЕНЮК, Фонд “Open Ukraine” готував цю акцію останніх півроку.

Санта Клаус разом із міським головою Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ ввечері запалили новорічні вогні головної ялинки України і наразі бере участь у благодійному вечорі, кошти від якого підуть на потреби незрячих дітей.

Як повідомили в Фонді, наступні два дні різдвяний гість відвідуватиме дитячі будинки та інтернати і приноситиме дітям подарунки.

Завтра, 21 грудня о 15:40, європейський Клаус зустрінеться з українським Миколаєм у парку імені Тараса Шевченка.