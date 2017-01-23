Пішов з життя екс-командувач ВМС України Володимир Безкоровайний
Сьогодні, 23 січня, на 73 році життя помер заступник міністра оборони - командувач Військово-морських сил України у 1993-1996 роках, віце-адмірал Володимир Безкоровайний.
Про це йдеться у повідомленні ВМС ЗСУ на сторінці у Facebook.
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"Віце-адмірал Володимир Безкоровайний очолив вітчизняні Військово-морські сили у 1993 році. Під його командуванням приймалися бойові кораблі у ході розподілу Чорноморського флоту колишнього СРСР, формувалися морська піхота і морська авіація України, навчальні заклади і частини всебічного забезпечення", - зазначають у ВМС.
Згідно з повідомленням, Безкоровайний "робив стратегічні кроки задля відстоювання територіальної цілісності України, відродження і нарощування бойових спроможностей Військово-морських сил, розвитку України як морської європейської держави".