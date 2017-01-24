У Сумській області взято під варту затриманого при отриманні хабара посадовця РДА

Про це УНІАН повідомила прес-секретар прокуратури Сумської області Наталія Науменко.

«Прокуратура Сумської області начальникові одного з відділів Охтирської районної державної адміністрації вручила повідомлення про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди. За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 80 тис. грн застави», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 20 січня в Охтирці Сумської області правоохоронці затримали начальника одного з відділів райдержадміністрації після одержання неправомірної вигоди в розмірі 20 тис. грн.

Чиновник вимагав від приватного підприємця зазначені кошти за сприяння у вирішенні питання щодо переоформлення оренди на земельну ділянку. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 (вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.