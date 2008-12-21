Путін: потрібна система швидкого реагування

00:51, 21 грудня 2008
Суспільство
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... і маневру ресурсами

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін вважає необхідним створити систему швидкого маневрування коштами компаній.

"Ми говорили про можливість ефективно і швидко провести маневрування ресурсами у великих компаніях, зокрема, в “Російських залізницях”, Газпромі, будівельній галузі", - сказав Путін у суботу.

"Треба створити цю систему швидкого реагування", - наголосив прем`єр.

РІА "Новости"

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