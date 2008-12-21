Ветерани ВМС України обрали нового голову

Звітно-виборча конференція Севастопольської міської громадської організації “Ветерани Військово-Морських Сил України” обрала вчора нового голову організації - контр-адмірала у запасі Володимира КОЛПАКОВА, колишнього заступника командувача ВМС України, а також начальника Севастопольського військово-морського інституту імені П.С.Нахімова, екс-депутата Севастопольської міськради, а нині директора Севастопольського підприємства «Держгідрографія ім.Мітіна».

Як передає кореспондент УНІАН, з привітанням до делегатів з трибуни конференції звернувся командувач ВМС Збройних Сил України адмірал Ігор ТЕНЮХ. Він розповів ветеранам про основні підсумки бойової підготовки флоту в році, що минає, про плани національних ВМС на 2009 навчальний рік та перспективи їхнього розвитку.

Ветерани вирішили, зокрема, сформувати комісії по напрямках роботи, у тому числі, інформаційно-пропагандистську, яка має займатися пропагандою історії флоту та Збройних Сил України.

Учасники конференції виступили за зміцнення боєготовності, розширення міжнародної діяльності українських ВМС.

На конференції обрано раду організації у кількості 15 осіб. Почесним головою організації «Ветерани Військово-Морських Сил України» став її перший голова віце-адмірал у відставці Микола КЛІТНИЙ.