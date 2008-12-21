Скаути доставили до Києва Віфлеємський вогонь

Українські пластуни - члени Національної скаутської організації України (НСОУ) на велосипедах привезли сьогодні до Києва Віфлеємський вогонь миру.

Про це УНІАН повідомили в НСОУ.

За словами представника НСОУ, сьогодні о 14.00 на Софійській площі вогонь передадуть громаді Києва, а також керівникам пластових осередків усіх областей України. Християни всіх конфесій зможуть запалити свічки від Віфлеємського вогню.

Ця акція відбувається в Україні вже не перший рік. Щорічно напередодні католицького Різдва українські пластуни на кордоні з Польщею приймають вогонь і розвозять його по всіх містах і селищах України.

Також у неділю Віфлеємський вогонь запалає на Говерлі (найвища гора та найвища точка на території України), куди, як і 2007 року, його занесуть члени куреня «Ватага Бурлаків». А вже 4 січня Віфлеємський вогонь пластуни поширять у всіх церквах Львова, а також у лікарнях, притулках і будинках для старих.

Як повідомлялося, у четвер, 18 жовтня, український скаути-пластуни отримали Віфлєємський вогонь миру від своїх польських колег на прикордонному переході «Рава-Руська – Хребенне».

Довідка УНІАН. Віфлеємський вогонь миру постійно горить у Віфлеємі, у церкві, яка стоїть на місці народження Ісуса Христа. До Європи Вогонь з Віфлеєма привозять літаком австрійські скаути, а вже з Відня він мандрує з рук у руки по всій Європі.

«Пласт» - національна скаутська організація України, це неполітична і позаконфесійна молодіжна організація. Мета “Пласту” - сприяти всебічному патріотичному вихованню і самовихованню української молоді на основах християнської моралі.