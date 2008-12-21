На шахті «Суходільська-Східна» п’яту добу триває пожежа
14:40, 21 грудня 2008Суспільство
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Рятувальники зводять перемичку
На шахті «Суходільська-Східна» (ВАТ «Краснодонвугілля») в Луганській області п’яту добу тривають роботи з ліквідації пожежі.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в черговій частині територіального управління Держгірпромнагляду вЛуганській області.
До робіт залучено чотири гірничорятувальних загони. Зводиться перемичка, щоб припинити доступ повітря до місця загоряння.
Як повідомляв УНІАН, пожежу було виявлено 16 грудня о 21.10 на глибині 915 метрів. На момент загоряння в шахті працювали 273 гірників, яких встигли евакуювати.
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