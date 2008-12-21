На шахті «Суходільська-Східна» п’яту добу триває пожежа

На шахті «Суходільська-Східна» (ВАТ «Краснодонвугілля») в Луганській області п’яту добу тривають роботи з ліквідації пожежі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в черговій частині територіального управління Держгірпромнагляду вЛуганській області.

До робіт залучено чотири гірничорятувальних загони. Зводиться перемичка, щоб припинити доступ повітря до місця загоряння.

Як повідомляв УНІАН, пожежу було виявлено 16 грудня о 21.10 на глибині 915 метрів. На момент загоряння в шахті працювали 273 гірників, яких встигли евакуювати.