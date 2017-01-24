У Києві розпочалось тестування кандидатів на посаду керівника Національної поліції

Як передає кореспондент УНІАН, як повідомив журналістів начальник Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко, сьогодні у тестуванні має взяти участь 46 кандидатів.

Серед інших, у тестуванні бере участь заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв. Водночас не з'явились на тестування з невідомих причин тимчасово виконуючий обов'язки глави Нацполіції Вадим Троян та начальник столичної поліції Андрій Крищенко.

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Як очікується, результати тестів будуть відомі до кінця цього тижня.

Наступний етап конкурсу має відбутися 30 січня, і вже до 15 лютого повинно бути визначено керівника Нацполіції.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада 2016 року Кабінет міністрів звільнив Хатію Деканоідзе з посади голови Національної поліції України за власним бажанням.

Того ж дня т.в.о. голови Нацполіції було призначено Трояна.

17 листопада міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що створив Консультативну комісію для проведення відкритого відбору кандидатів на зайняття посади голови Національної поліції. Відбір кандидатів здійснюватиметься комісією на підставі результатів кваліфікаційних іспитів та співбесіди.

13 січня Нацполіції поінформували, що взяти участь у конкурсі на посаду керівника відомства виявили бажання 64 кандидати.