Конкурс на посаду голови Нацполіції: у списку кандидатів домогосподарка і пенсіонери

Як йдеться у повідомленні Нацполіції, процедурою цього консультативного конкурсу, що стартує 18 січня, передбачено його проведення у п’ять етапів.

Зі списком можна ознайомитися за посиланням.

Метою проведення конкурсу є визначення найбільш придатних за професійними навичками та особистісними якостями, політично незаангажованих осіб з бездоганною репутацією, які відповідають формальним вимогам до кандидата на посаду керівника НПУ.

Відбір претендентів проводиться тимчасовим дорадчим (консультативним) органом –Консультативною відбірковою комісією, створення якої не передбачено законодавством, а є ініціативою міністра внутрішніх справ України. До складу комісії входять незалежні міжнародні та національні експерти (всього шестеро представників).

За результатами п’яти етапів конкурсу комісія шляхом голосування визначає не більше трьох фінальних претендентів.

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У разі виникнення спірних питань, комісія може запропонувати претендентам пройти додаткову перевірку.

Список фінальних претендентів повинен бути сформований і переданий на розгляд міністру внутрішніх справ у якомога коротший термін, але не пізніше 15 лютого 2017 року.

У списку конкурсантів, зокрема, фігурують керівник столичного управління Нацполіції Андрій Крищенко, т.в.о. голови НПУ Вадим Троян, заступник голови - керівника апарату, заступник голови НПУ Костянтин Бушуєв, працівники регіональних управлінь поліції, ряд адвокатів, декілька пенсіонерів і одна домогосподарка.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада 2016 року Кабінет міністрів звільнив Хатію Деканоідзе з посади голови Національної поліції України за власним бажанням.

Того ж дня т.в.о. голови Нацполіції було призначено Трояна.

17 листопада міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що створив Консультативну комісію для проведення відкритого відбору кандидатів на зайняття посади голови Національної поліції. Відбір кандидатів здійснюватиметься комісією на підставі результатів кваліфікаційних іспитів та співбесіди.