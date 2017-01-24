Протестувальники сьогодні продовжать блокувати в'їзди до Києва, анонсували акції не лише на околицях столиці

Як передає кореспондент УНІАН, організатор акції Олег Ярошевич запевнив, що вони планують завершити анонсовану акцію — вона продовжуватиметься до 20.00, після чого відбудуться загальні збори мітингувальників, де буде обговорено подальші дії.

На питання, чи учасники акції знову збиратимуться й палитимуть шини, він сказав: "Ви можете не сумніватися. І, напевно, не лише на околицях Києва. Тому що це, вже я бачу, на сьогодні абсолютно не дієво для них".

Ярошевич також уточнив, що йдеться про продовження акцій сьогодні на Житомирській, Одеській та Бориспільській трасах.

Водночас позафракційний народний депутат Володимир Парасюк, який був присутній на акції та ходив до урядовців, щоб передати вимоги мітингувальників, повідомив, що спільно з позафракційним депутатом Юрієм Дерев'янком вони зустрілися з міністром фінансів Олександром Данилюком, який, за словами Парасюка, запевнив, що розгляне пропозиції мітингувальників. Із прем'єр-міністром, додав депутат, зустрічі не було, адже, за словами Парасюка, його не було на робочому місці.

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"Данилюк реально почув і сказав, що йде розбиратися з цією ситуацією зараз, наразі, йде розглядати законопроект, що він обов'язково найближчим часом скаже про цю проблематику, вийде з якоюсь офіційною заявою", - сказав Парасюк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на в’їздах до Києва близько 200 осіб брали участь в акції щодо врегулювання транзиту автомобілів з іноземною реєстрацією, рух транспорту було ускладнено.

За даними поліції, близько 200 осіб і кілька десятків автомобілів перебували на в'їздах до столиці на Бориспільському шосе, Броварському проспекті, Житомирській, Варшавській і Одеській трасах. На деяких пунктах мітингувальники підпалили на узбіччях шини та розклали багаття.

Учасники акцій вимагають ухвалити зміни до Митного кодексу про врегулювання транзиту, тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування, якими передбачено пом'якшення умов пересування на автомобілях з іноземною реєстрацією.