Рух транспорту на в'їздах до Києва розблоковано – "Укравтодор"

Про це повідомляє у Facebook Державне агентство автомобільних доріг "Укравтодор".

«Рух транспорту відновлено! Рух автотранспорту на під'їзних шляхах до м. Києва здійснюється без обмежень. Це стосується автомобільних доріг державного значення: М-03 Київ – Харків – Довжанський, км 18; М-05 Київ – Одеса, км 13 (смт. Чабани); М-06 Київ – Чоп, км 19; М-07 Київ – Ковель – Ягодин, 19 км», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на в’їздах до Києва близько 200 осіб брали участь в акції щодо врегулювання транзиту автомобілів з іноземною реєстрацією, рух транспорту було ускладнено.

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За даними поліції, близько 200 осіб і кілька десятків автомобілів перебували на в'їздах до столиці на Бориспільському шосе, Броварському проспекті, Житомирській, Варшавській і Одеській трасах. На деяких пунктах мітингувальники підпалили на узбіччях шини та розклали багаття.

Учасники акцій вимагають ухвалити зміни до Митного кодексу про врегулювання транзиту, тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування, якими передбачено пом'якшення умов пересування на автомобілях з іноземною реєстрацією.

Також власники авто з іноземною реєстрацією пікетували Кабмін.