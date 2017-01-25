Національна суспільна телерадіокомпанія України запустить мовлення у вересні – член наглядової ради

Про це повідомила член наглядової ради НСТУ Світлана Остапа під час круглого столу.

«Ми змогли вийти на формат, за яким державне мовлення за формою перетворилося на суспільне. По суті ми зробимо все можливе, щоб цей процес почався з новим керівництвом НСТУ, яке буде обрано в квітні 2017 року. Пара місяців піде на реформування системи, і, можливо, у вересні Україна побачить оновлений контент НСТУ», - сказала вона.

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Присутній на заході міністр інформаційної політики України Юрій Стець відзначив, що міністерство готове взяти на себе всю відповідальність за реалізацію суспільного мовлення в Україні у 2017 році.

«Ключове і головне - це наше зобов'язання перед Україною та українцями. Якщо будуть якісь перешкоди, ми зробимо все можливе для реалізації суспільного мовника, взявши на себе відповідальність», - зазначив він.

У свою чергу, голова Офісу Ради Європи в Україні Мортен Енберг сказав, що реєстрація юридичної особи НСТУ - це тільки перший крок до побудови суспільного мовника. Для повної незалежності суспільної телерадіокомпанії необхідно постійне належне фінансування.

«Необхідні рішучі кроки для перебудови старої системи державного суспільного мовлення: реорганізація персоналу, запуск широкого освітнього та розважального контенту тощо... Очікуємо, що впродовж 2017 року суспільному мовцеві нададуть повне фінансування згідно із Законом України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня 2017 року Кабінет міністрів визначив Державний комітет телебачення і радіомовлення органом, що здійснює функції з управління майном публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

28 грудня 2016 року Кабінет міністрів України затвердив статут публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», реорганізованого з НТКУ.

Згідно з державним бюджетом на 2017 рік, на функціонування Національної суспільної телерадіокомпанії України виділено фінансування в обсягу 1,2 млрд грн.

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28 листопада минулого року голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко очолив комісію з перетворення Національної телекомпанії України на Національну суспільну телерадіокомпанію України, комісія буде виконувати функції правління.

Суспільне телебачення і радіомовлення створюється у формі Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», 100% акцій якого належать державі. Передбачається, що НСТУ буде створена на базі Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, ТРК «Культура», «Укртелефільму» та понад 20 обласних і регіональних телерадіокомпаній.