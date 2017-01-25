У Дніпрі розповіли про стан 6-річного хлопчика, якого підстрелили посеред вулиці

У Дніпрі лікарі розповіли про стан шестирічного хлопчика, який отримав вогнепальне поранення під час прогулянки із батьками, передає «112 Україна».

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Як повідомила головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні Наталія Дементьєва, стан дитини оцінюють як стабільно важкий, втім життю хлопчика нічого не загрожує.

"Загальний стан хлопчика, враховуючи наявні у нього пошкодження, ми оцінюємо як стабільно важкий. Ніч провів спокійно. Самопочуття його практично не страждає. На цей момент його життю нічого не загрожує", - повідомила Дементьєва.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Дніпрі 23 січня, на вулиці 20 років Перемоги підстрелили шестирічного хлопчика, коли він зі своїми батьками проходив повз арку. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Дніпропетровській області.

Зазначалося, що дорослі раптом почули звук, схожий на хлопок, після чого дитина відчула різкий біль в області спини зліва. Батьки негайно на власному автомобілі доставили дитину до лікарні.

"Ввечері 23 січня шестирічний хлопчик був доставлений у дитячу лікарню з вогнепальним пораненням лівої половини грудної клітки. Завтра дитину прооперують, що дасть можливість встановити, з якої зброї було зроблено постріл. Наразі стан хлопчика тяжкий", - повідомили у поліції.