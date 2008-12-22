Водієм Тойота Прадо, який збив трьох пішоходів, виявився майор міліції

Водієм автомобіля «Тойота Прадо», який збив у Макіївці 21 грудня трьох пішоходів, виявився співробітник науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУМВС у Донецькій області майор міліції К. Про це повідомляє Остров з посиланням на відділ у зв`язках з громадськістю головного управління МВС України в Донецькій області.

«Колегія, особовий склад ГУМВС України в Донецькій області з почуттям глибокої провини інформує про факт дорожньо-транспортної пригоди, скоєного співробітником науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУМВС у Донецькій області майором міліції К.», - мовиться повідомленні ГУ МВС України в Донецькій області.

По факту ДТП прокуратура порушила кримінальну справу, - відзначає ГУ МВС області. Одночасно уточнюється, що винуватець ДТП "знаходився у черговій відпустці".

«Керівництвом ГУМВС області вжито необхідних заходів, що виключають можливість винуватцеві ДТП уникнути відповідальності, - він знаходиться під вартою, проводяться всі слідчо-процесуальні дії. У зв`язку з тим, що сталося, колегія і особовий склад ГУМВС України в Донецькій області висловлює глибокі співчуття потерпілим і їх родичам, а також приносить щирі вибачення за дії співробітника», - відзначає ГУ МВС України у Донецькій області.

Як повідомлялося, 21 грудня, приблизно о 12 год. 30 хв. в Макіївці по вулиці Московській рухався автомобіль під управлінням вказаного співробітника. Останній, не впоравшись з управлінням, в районі зупинки «Центральний ринок», виїхав на пішохідну частину дороги і в`їхав у підземний перехід. В результаті скоєного ДТП постраждали троє людей, один з яких від одержаних травм помер у лікарні. Крім того, було пошкоджено ще декілька автомобілів.

До речі, новий автомобіль «Тойота Прадо» в автосалонах Донецької області коштує від 300 тис. грн, відзначає видання.