"Всі секрети сучасної роспропаганди тут": у Харкові випустять щоденник Геббельса українською

Про це повідомляє KHARKIV Today.

Мемуари охоплюють останні роки життя ідеолога нацизму - 1944-1945-й. «Головний ідеолог нацизму, всемогутній міністр пропаганди довгі роки вів щоденникові записи. До початку 1945 р. їх налічувалося близько 15 000 сторінок. Сьогодні вони зараховуються до числа таких документів, без знання і осмислення яких неможливо створити скільки-небудь повне уявлення про німецький націонал-соціалізм. Щоденники 1944-45-х років - найбільш цінна частина записів Геббельса», - сказано в анотації до видання.

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Директор видавництва «Фоліо» пояснив вихід «Щоденників» так: «Вважаю, що ця книга потрібна українському суспільству. Всі секрети сучасної російської пропаганди мають коріння тут. Ще книга не вийшла, а я вже отримав кілька жорстких листів з цього приводу».

Ідею розкритикували в соціальних мережах. На думку багатьох українських читачів, спогадами пропагандиста нацизму не місце на книжкових полицях, так і 1944-45 роки навряд чи можна назвати часом зародження нацизму — в такому випадку потрібно брати 30-ті роки.

«Йозефа Геббельса потрібно досліджувати і видавати, як і Льва Толстого, і Мао, та інших тоталітарних ідеологів. Але не ці мемуари, і в будь-якому випадку – з серйозним науковим апаратом, який пояснив би епоху, витоки і наслідки викладених думок», — заявив автор і радіоведучий арт-критик Костянтин Дорошенко.

Видавець Олександр Красовицький розповів KHARKIV Today, що не має наміру відмовлятися від випуску мемуарів в світ, проте прислухався до конструктивної критики.

«Критика в основному була пов'язана з тим, що книга вийде без коментарів. Але коментарі будуть. Я не хочу до виходу книги розголошувати, хто їх написав. Скажу тільки, що це – відомий історик», — пообіцяв Красовицький.