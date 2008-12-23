У СБУ звітують, що попередили 246 спроб терористичних актів
12:15, 23 грудня 2008Суспільство
1123 0
Рік видався не дуже спокійним
Співробітники Служби безпеки України цього року виявили та попередили 246 спроб терористичних актів на території нашої держави.
Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, про це сказав в.о. голови Служби безпеки Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в інтерв’ю Національній радіокомпанії України.
В.НАЛИВАЙЧЕНКО зазначив, що боротьба з тероризмом є одним із пріоритетів роботи СБУ, і висловив задоволення, що 2008 рік для громадян України був спокійний. “Проте для Служби він був дуже не спокійним - 246 спроб терористичного характеру ми зупинили ще до того, як вони перейшли від спроб до реалізації”, - повідомив керівник відомства.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter