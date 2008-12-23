У СБУ звітують, що попередили 246 спроб терористичних актів

12:15, 23 грудня 2008
Суспільство
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Рік видався не дуже спокійним

Співробітники Служби безпеки України цього року виявили та попередили 246 спроб терористичних актів на території нашої держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, про це сказав в.о. голови Служби безпеки Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в інтерв’ю Національній радіокомпанії України.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО зазначив, що боротьба з тероризмом є одним із пріоритетів роботи СБУ, і висловив задоволення, що 2008 рік для громадян України був спокійний. “Проте для Служби він був дуже не спокійним - 246 спроб терористичного характеру ми зупинили ще до того, як вони перейшли від спроб до реалізації”, - повідомив керівник відомства.

 

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