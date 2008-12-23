В Україну йдуть морози

У середу, 24 грудня, в Україні буде хмарно. Часом йтиме сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах – ожеледиця.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на Закарпатті та півдні країни - сніг з дощем, в Криму місцями сильні опади. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, в західних областях пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат 25-30 м/с. Температура впродовж доби - від 4° морозу до 1° тепла, на Закарпатті та в Криму вдень - 2-7° тепла.

25-26 грудня хмарно з проясненнями. В західних та північних областях невеликий сніг (26 грудня в північній частині без істотних опадів). На решті території - сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу (25 грудня на півдні країни мокрий сніг з дощем, подекуди ожеледь, в Криму сильні опади). На дорогах ожеледиця.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 3-8° морозу, в Криму - від 3° морозу до 2° тепла; вдень - 1-6° морозу, на крайньому півдні та Закарпатті - 0-5° тепла; в Карпатах вночі - 7-12° морозу, вдень - 5-10° морозу.

27-28 грудня холодна погода, без істотних опадів. Температура вночі - 8-14°, вдень - 2-8° морозу; у східних областях, на півночі Лівобережжя та в Карпатах вночі - 11-17°, вдень - 5-11° морозу; на півдні Криму вночі - 0-5° морозу, вдень - 0-3° тепла.

У Києві 24 грудня хмарно. Часом сніг та мокрий сніг, слабке налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура впродовж доби 0-2° морозу.

У Київській області хмарно. Часом сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура впродовж доби - від 4° морозу до 1° тепла. .

25-26 грудня хмарно з проясненнями. 25 грудня невеликий сніг, 26 грудня без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 3-8° морозу, вдень - 1-6° морозу.

27- 28 грудня холодна погода, без істотних опадів. Температура вночі - 8-14°, вдень - 3-8° морозу.