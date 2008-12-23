Курси валют у комерційних банках Києва

Сьогодні в комерційних банках Києва курс купівлі-продажу долара в середньому становить 7,30/8,30 грн., євро – 10,00 /11,50 грн.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційних сайтах комерційних банків, на сьогодні встановлені наступні курси гривні до долара:

«Укрсоцбанк»: долар США – 6,90/8,85 грн., євро – 9,20/12,00 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,30/8,50 грн., євро – 10,00/12,00 грн.;

«Укргазбанк»: долар США – 7,50/8,30 грн., євро – 10,40/11,60 грн.;

«Родовід Банк»: долар США – 7,25/8,85 грн., євро – 10,15/12,50 грн.;

«OTP Банк»: долар США – 7,50/8,20 грн., євро – 10,30/11,53 грн.;

«Ощадбанк»: долар США – 7,50/8,20 грн., євро – 10,00/11,50 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,30/8,00 грн., євро – 9,80/11,30 грн.

Офіційний курс гривні не змінився і на сьогодні становить 7,8788 грн./дол. США, 10,983047 грн./євро.

Довідка УНІАН. Із 2 грудня 2008 р. Нацбанк постановою №408 відмінив обмеження на готівковому валютному ринку.

Обмеження на валютному ринку у вигляді граничного відхилення курсу купівлі-продажу готівкової валюти від офіційного курсу НБУ на рівні 1,5% і обмеження маржі на рівні 3% були введені Національним банком постановою №319 у листопаді та жовтні ц.р. відповідно.