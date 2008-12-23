«Пологівський маніяк» отримав довічне ув’язнення
Доведено 36 вбивств
|Сергій Ткач
Як передає кореспондент УНІАН, 57-річного С.ТКАЧА визнано винним у скоєнні 36 вбивств та замахів на вбивства стосовно жінок, в тому числі неповнолітніх дівчаток на території Запорізької та Дніпропетровської областей протягом 1984-2005 р.р.
Крім того суд задовольнив позови родичів трьох потерпілих про відшкодування моральної та матеріальної шкоди на загальну суму понад 370 тис. грн.
Суд також визнав С.ТКАЧА винним у скоєнні розбоїв та пограбувань своїх жертв.
Суддя С.ВОЛОШКО заявив журналістам після винесення вироку, що під час судового слідства провина С.ТКАЧА у 4 убивствах не була доведена.
Вирок суду вступить в законну силу через 30 днів і може бути оскаржений в порядку касації у Верховному суді України.
С.ТКАЧ повідомив у суді, що оскаржуватиме вирок.
В той же час адвокат С.ТКАЧА Юрій СИРОТЕНКО повідомив журналістам про бажання С.ТКАЧА якнайшвидше потрапити до спецколонії для засуджених до довічного ув’язнення, оскільки «там кращі умови утримання, ніж в СІЗО».
Як повідомляв УНІАН, 17 листопада 2008 року Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу стосовно колишніх першого заступника начальника Пологівського РВ УМВС України в Запорізькій області та оперуповноваженого карного розшуку та оперативного працівника.
У ході дослідчої перевірки встановлено, що вказаними особами шляхом застосування фізичного та психічного насильства під час допитів та проведення слідчих дій було примушено до зізнання громадянина Д. у зґвалтуванні малолітньої.
Враховуючи зізнання підсудного С.ТКАЧА, який обвинувачується у скоєнні цілого ряду вбивств, у зґвалтуванні малолітньої та інші обставини справи, Генеральною прокуратурою України внесено подання до Апеляційного суду Запорізької області про скасування у порядку виняткового провадження вироку Пологівського районного суду щодо громадянина Д., яке було задоволено, а незаконно засудженого звільнено з-під варти.
Вказаним працівникам Пологівського райвідділу міліції пред’явлено обвинувачення у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, які спричинили тяжкі наслідки).
Відповідно до рішення Печерського районного суду м. Києва усіх трьох обвинувачених взято під варту.