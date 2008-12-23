«Пологівський маніяк» отримав довічне ув’язнення

Сьогодні колегія суддів Апеляційного суду Дніпропетровської області під головуванням судді Сергія ВОЛОШКА винесла вирок серійному вбивці та ґвалтівнику Сергію ТКАЧУ («пологівському маніяку»), засудивши його до довічного ув’язнення.

Як передає кореспондент УНІАН, 57-річного С.ТКАЧА визнано винним у скоєнні 36 вбивств та замахів на вбивства стосовно жінок, в тому числі неповнолітніх дівчаток на території Запорізької та Дніпропетровської областей протягом 1984-2005 р.р.

Крім того суд задовольнив позови родичів трьох потерпілих про відшкодування моральної та матеріальної шкоди на загальну суму понад 370 тис. грн.

Суд також визнав С.ТКАЧА винним у скоєнні розбоїв та пограбувань своїх жертв.

Суддя С.ВОЛОШКО заявив журналістам після винесення вироку, що під час судового слідства провина С.ТКАЧА у 4 убивствах не була доведена.

Вирок суду вступить в законну силу через 30 днів і може бути оскаржений в порядку касації у Верховному суді України.

С.ТКАЧ повідомив у суді, що оскаржуватиме вирок.

В той же час адвокат С.ТКАЧА Юрій СИРОТЕНКО повідомив журналістам про бажання С.ТКАЧА якнайшвидше потрапити до спецколонії для засуджених до довічного ув’язнення, оскільки «там кращі умови утримання, ніж в СІЗО».

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада 2008 року Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу стосовно колишніх першого заступника начальника Пологівського РВ УМВС України в Запорізькій області та оперуповноваженого карного розшуку та оперативного працівника.

У ході дослідчої перевірки встановлено, що вказаними особами шляхом застосування фізичного та психічного насильства під час допитів та проведення слідчих дій було примушено до зізнання громадянина Д. у зґвалтуванні малолітньої.

Враховуючи зізнання підсудного С.ТКАЧА, який обвинувачується у скоєнні цілого ряду вбивств, у зґвалтуванні малолітньої та інші обставини справи, Генеральною прокуратурою України внесено подання до Апеляційного суду Запорізької області про скасування у порядку виняткового провадження вироку Пологівського районного суду щодо громадянина Д., яке було задоволено, а незаконно засудженого звільнено з-під варти.

Вказаним працівникам Пологівського райвідділу міліції пред’явлено обвинувачення у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, які спричинили тяжкі наслідки).

Відповідно до рішення Печерського районного суду м. Києва усіх трьох обвинувачених взято під варту.