Двоє росіян, яких не пустили до України, раніше служили у розвідці РФ - Слободян

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян, передає "112 Україна".

"У ході співбесід виявилося, що принаймні двоє з них проходили службу у ЗС РФ в головному управлінні розвідки. Це був ще довоєнний період. Але тим не менше ми знаємо, що колишніх розвідників не буває", - заявив Слободян.

За словами спікера Держприкордонслужби, мета поїздки в Україну ще визначається.

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"Можливо, що дійсно вони, будучи причетними до діяльності одного з банків на території РФ, переховуються від переслідувань з боку фінансових органів. Це одна з версій, але як насправді, буде ясно пізніше", - зазначив він.

До яких саме фінансових схем вони причетні, не встановлено, оскільки вони трохи плутаються у свідченнях.

"Частина з них перебуває ще в аеропорту, потім буде прийнято рішення про подальшу їх долю. Їхній типаж видно з відео, яке опублікували - це чоловіки одного віку, один з них колишній військовослужбовець з великою кількістю татуювань на тілі, в тому числі там є й свастика. Він пояснює, що свастика не дала йому просунутися у військовій кар'єрі, тому він звільнився", - додав Слободян.

Раніше шістьох громадян Росії, серед яких можливі військові РФ та особи зі зв’язками з НЗФ, викрили прикордонники та СБУ в столичних аеропортах.