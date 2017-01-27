"Жетон ЗС РФ та медаль "За повернення Криму": у столичних аеропортах викрили шістьох підозрілих росіян (фото, відео)

Як повідомляє прес-служба ДПСУ, у п'ятницю, 27 січня, учора в столичних аеропортах співробітники Держприкордонслужби спільно з СБУ викрили 6 громадян Росії.

За даними прикордонників, серед них знаходилися можливі військові Російської Федерації та особи, які мають зв’язки з НЗФ і причетні до злочинного угруповання, яке пов’язане із шахрайськими діями у банківській сфері. Всі росіяни намагались потрапити в Україну.

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Так, в аеропорту «Бориспіль» під час оформлення рейсу, який прибув з Мінська, були виявлені 5 громадян Росії. Всі чоловіки прибули в Україну вперше. В ході додаткового контролю у кожного з росіян знайшли однакову суму коштів у розмірі по 100 тисяч рублів РФ в однакових конвертах. У деяких з них співпадала дата видачі паспортів. При цьому всі п’ятеро зазначили відпочинок, як мету свого перебування на території нашої держави. Під час спілкування відповіді чоловіків були характерні саме для військових чи чітко поінструктованих осіб.

Крім того, у одного з росіян прикордонники спільно з СБУ виявили військовий квиток, жетон ЗС РФ та маскувальний халат. Також встановлено, що деякі з них, можливо, причетні до злочинного угруповання, яке пов’язане із шахрайськими діями у банківській сфері.

Наразі громадянам РФ відмовлено в перетинанні державного кордону. Тривають подальші фільтраційно-перевірочні заходи.

Ще одного громадянина Росії прикордонники спільно з СБУ викрили в аеропорту «Київ». Він також прилетів в Україну рейсом з Мінська. Під час прикордонного контролю на чоловіка спрацювала база даних, оскільки стосовно нього діяло доручення від правоохоронних органів. Далі під час перевірки правоохоронці встановили, що чоловік є головою Ради директорів однієї з Групи компаній, яка займається фінансуванням проектів у Росії та за кордоном. Також з’ясувалося, що він має зв’язки з представниками незаконних збройних формувань, які воюють на сході України, адже в його телефоні були знайдені відповідні контакти, і крім того був нагороджений медаллю «За повернення Криму» особисто міністром оборони РФ.

Виявленому громадянину Росії відмовлено в пропуску через державний кордон.