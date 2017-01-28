Через перестрілку в Княжичах про неповну службову відповідальність оголошено начальнику поліції Києва

Про це сьогодні повідомив міністр внутрішніх справ країни Арсен Аваков в інтерв’ю журналістам по завершенню презентації книги про формування добровольчого руху в системі МВС.

За його словами, результати службового розслідування щодо інциденту в обсязі понад 40 сторінок знаходиться в Генеральній прокуратурі України.

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«За результатами службового розслідування звільнено 8 осіб, 12 отримали дисциплінарне стягнення, в тому числі про неповну службову відповідність оголошено начальнику поліції м.Києва Андрію Крищенку та начальнку Шевченківського райупрапління поліції Герману Приступі», – сказав Аваков.

Він вкотре підкреслив, що інцидент з перестрілкою між правоохоронцями у Книжячах стався через серйозні недопрацювання у плануванні спецоперації керівниками, які її проводили.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня 2016 року у с. Княжичі Броварського району Київської області в результаті перестрілки між співробітниками Державної служби охорони і поліцією загинуло 5 правоохоронців.

Група затримання карного розшуку і спецпідрозділу КОРД очікували в покинутому будинку грабіжників, коли в одному з будинків спрацювала сигналізація. На місце приїхав наряд Держслужби охорони, який затримав поліцейських, сприйнявши їх за грабіжників.

Група захоплення вирішила, що співробітників кримінальної розвідки захопили злочинці – сталася перестрілка, в результаті якої загинули двоє співробітників ДСО, двоє поліцейських-розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив до групи захоплення.

За результатами службової перевірки, з лав Національної поліції звільнено 7 офіцерів, які перебували на керівних та оперативних посадах. Стосовно ще 9 поліцейських застосовано дисциплінарні стягнення.

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Зокрема, знято з посади керівника карного розшуку Києва, який безпосередньо відповідав за підготовку та проведення операції. Також звільнено керівників оперативної служби столичного главку поліції, які не забезпечили належної комунікації та обміну інформацією між підрозділами, що перебували на місці події. Крім того, не оцінивши обстановку, яка склалася на місці події, зазначені посадовці доповіли керівництву недостовірну інформацію.

Також посад позбавили низку керівників Шевченківського управління поліції.