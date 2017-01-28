На Одещині прикордонники вилучили понад 12 кг нелегального бурштину

У порту Одеської області затримано чоловіка при спробі нелегального вивезення з України понад 12 кілограмів бурштину.

Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків зі ЗМІ Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, до поромної переправи в пункті пропуску "Іллічівський морський торговельний порт" на виїзд з України прибув мікроавтобус Opel вітчизняної реєстрації. Керував транспортним засобом 43-річний громадянин України, який планував потрапити на теплохід "Ченка", сполученням Чорноморськ (Україна) - Хайдарпаша (Туреччина).

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З метою недопущення переміщення через державний кордон предметів та матеріалів, заборонених для вивезення з України, прикордонно-митною групою було прийнято рішення про огляд даного автомобіля.

В результаті сканування мікроавтобуса 27 січня у ньому було виявлено бурштин, прихований під обшивкою салону. "Всього в конструктивних особливостях автомобіля виявлено 12,1 кілограма необробленого бурштину. Вантаж вилучений представниками управління по боротьбі з контрабандою митниці в Одеській області", - зазначили в управлінні.