В окупованому Криму суд продовжив арешт "диверсанту" Сулейманову до кінця лютого

У тимчасово окупованому Криму суд продовжив арешт фігуранту "справи кримських диверсантів" Редвану Сулейманову до 28 лютого. Про це на сторінці в Facebook повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Антон Наумлюк.

Він зазначив, 25 січня Київський районний суд відмовився продовжити запобіжний захід Сулейманову, оскільки підсудність справи відноситься до Верховного суду Криму. Слідство має подати туди заяву про продовження арешту за сім днів до закінчення строку 30 січня.

Читайте також"Продовження брехливого серіалу ФСБ": у Міноборони прокоментували чергове затримання "кримських диверсантів"

"Тобто вони вже в той час запізнилися на два дні. Фактично у слідства залишалася єдина можливість законно утримати Сулейманова під арештом - оскаржити рішення Київського суду і домогтися його скасування. Щоб адвокат Сулейманова не заважав цьому, Курбединова заарештували на 10 днів. І відразу ж Київський суд продовжив арешт Сулейманову в місяць", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли вчиненню терактів в окупованому Криму на "критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова", які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Також у ФСБ заявили про ліквідацію "української агентурної мережі" і затримання групи "диверсантів". У свою чергу президент України заявив про безглуздість і цинічність звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму.