"Українські диверсанти" в окупованому Криму: названо особу четвертого "фігуранта"

Імовірно, це харків'янин Володимир Присіч, розповіла Кримська правозахисна група.

Наразі доля Присіча точно невідома. Можливо, він перебуває у СІЗО Сімферополя або в СІЗО "Лефортово" в Москві.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела в ФСБ РФ заявляли про дев'ятьох затриманих у Криму "диверсантів".

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В програмі телеканалу "Россия-1" чоловік, якого представляють як далекобійника з Харкова Володимира Присіча, розповідає, що нібито він був завербований української розвідкою в січні цього року, їздив по Криму і збирав дані про російську військову техніку.

Раніше було відомо про трьох затриманих у справі "українських диверсантів". Це Євген Панов, Андрій Затхей і Редван Сулейманов.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли вчиненню терактів в окупованому Криму на "критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова", які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Також у ФСБ заявили про ліквідацію "української агентурної мережі" і затримання групи "диверсантів".

У свою чергу президент України заявив про безглуздість і цинічність звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму.