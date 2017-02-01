"Посіяти хаос": глава контррозвідки розповів про новий сценарії Росії проти України
Глава контррозвідки СБУ Віталій Найда розповів про новий сценарій, яким Росія спробує розхитати ситуацію в Україні.
"На сьогодні це спроби максимально розхитати ситуацію у всіх регіонах України, в тому числі і з залученням криміналітету. Як наших місцевих, так і завезених з Росії. Причому це барсеточники і дрібні злодюжки на базарах, так і нічим не мотивовані вбивства, вибухи в місцях великого скупчення людей. Загалом, завдання - посіяти хаос", - цитує його Liga.net.
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Так, за його словами, якщо в 2015 році Росія робила ставку на грамотно підготовлені диверсійні групи, які засилали на нашу територію, закладалися схованки зі зброєю, готували теракти, то сьогодні стратегія змінилася.
"Сьогодні ставка на криміналітет - на людей, у яких кримінальне минуле і майже немає майбутнього. Які, за невелику винагороду, готові вбивати і сіяти паніку", - пояснив Найда.
Він також зазначив, що ситуація під контролем наших спецслужб, в тому числі і контррозвідки, і ми не дозволимо ворогам реалізувати свої плани.