"Посіяти хаос": глава контррозвідки розповів про новий сценарії Росії проти України

17:28, 01 лютого 2017
Суспільство
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Глава контррозвідки СБУ Віталій Найда розповів про новий сценарій, яким Росія спробує розхитати ситуацію в Україні.

REUTERS

"На сьогодні це спроби максимально розхитати ситуацію у всіх регіонах України, в тому числі і з залученням криміналітету. Як наших місцевих, так і завезених з Росії. Причому це барсеточники і дрібні злодюжки на базарах, так і нічим не мотивовані вбивства, вибухи в місцях великого скупчення людей. Загалом, завдання - посіяти хаос", - цитує його Liga.net.

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Так, за його словами, якщо в 2015 році Росія робила ставку на грамотно підготовлені диверсійні групи, які засилали на нашу територію, закладалися схованки зі зброєю, готували теракти, то сьогодні стратегія змінилася.

"Сьогодні ставка на криміналітет - на людей, у яких кримінальне минуле і майже немає майбутнього. Які, за невелику винагороду, готові вбивати і сіяти паніку", - пояснив Найда.

Він також зазначив, що ситуація під контролем наших спецслужб, в тому числі і контррозвідки, і ми не дозволимо ворогам реалізувати свої плани.

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Теги: #Росія#Україна