Як захистити сільське господарство під час інтеграції до СОТ

Вінницька обласна рада закликала Президента Віктора ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО і голову Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА захистити агропромисловий комплекс від негативних наслідків, пов`язаних з інтеграцією України до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано в зверненні Вінницької облради, ухваленому на сесії 24 грудня.

У зверненні облрада закликає керівництво країни: надавати, починаючи з 2009 року, сільськогосподарським товаровиробникам, зайнятим у цукробуряковому виробництві, державну підтримку розміром не менш як 2,5 тис. грн. на 1 га посівів цукрового буряка; ввести обов`язкову закупівлю Аграрним фондом бурякового цукру, виробленого вітчизняними підприємствами в сезон цукроваріння; обмежити час ввезення цукру-сирцю відповідно до вимог СОТ в період, коли це не призведе до демпінгу на ринку цукру.

Облрада також закликає В.ЮЩЕНКА, Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЛИТВИНА передбачити в державному бюджеті на 2009 рік кошти на закупівлю зерна у вітчизняних товаровиробників у розмірах, достатніх для запобігання обвалу цін на нього, дозволити Аграрному фонду здійснювати експорт зерна, встановити державне регулювання закупівельних цін на молоко і м`ясо на рівні середньогалузевих витрат, передбачити комплекс заходів для створення великотоварного сільгоспвиробництва.

Крім того, облрада закликає керівництво держави прискорити прийняття змін до чинного законодавства, які регулюють зміни відпускних цін на паливно-мастильні матеріали, мінеральні добрива, засоби захисту рослин і встановлюють експортні та імпортні мита на окремі види сільгосппродукції, і внести зміни до Комплексної програми підтримки розвитку українського села, передбачивши реальні джерела фінансування програми.