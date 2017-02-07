Філатов розповів, як Дніпро впорався зі снігом на дорогах

Міні-посібник для комунальників і керівників інших українських міст Борис Філатов опублікував 7 лютого на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«Наразі в Дніпрі системно вирішена проблема розчищення основних доріг і магістралей для безперешкодного проїзду транспорту в зимовий час. Сподіваюся, що наш досвід буде корисним», – написав Борис Філатов.

У методичці, зокрема, рекомендують приділити особливу увагу моніторингу температурного режиму та завчасній підготовці комунальників до початку рясних опадів. Також розробники міні-посібника наголошують, що небезпечні ділянки доріг – підйоми, спуски, мости і шляхопроводи – слід заздалегідь обробляти реагентами, а склад сумішей для посипання треба вираховувати залежно від температури і кількості опадів.

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Разом з тим, щоб не ускладнювати рух у центральній частині міста, вдень дороги слід розчищати за допомогою піскорозкидувача з опущеним відвалом. Масштабну чистку фахівці Дніпровської мерії радять проводити вночі. У темну пору доби пропонують задіяти сформовані екіпажі снігоочисної техніки, які рухатимуться містом за заздалегідь розробленими маршрутами. Значну увагу також варто приділяти вивезенню снігу: звільняти від нього у першу чергу мости і місця, де проходить найбільша кількість людей. Автори методички наголошують, що для успішного результату всі міські служби мають працювати чітко та злагоджено.

Разом з тим, мер Дніпра зауважив, що презентовані ним рекомендації не стосуються внутрішньоквартальних доріг і тротуарів. За словами керівника міста, прибирання цих ділянок суттєво ускладнюється, зокрема, їхнім станом і станом територій житлової забудови. «Ми працюємо над цією ситуацією і сподіваємося, що вже наступного року нарікань від мешканців буде менше. Цієї зими на тротуарах працює всього близько 20 одиниць спеціальної міні-техніки типу ХТЗ, Kerher тощо. І майже всі вони придбані тільки на початку цього сезону! Це, безумовно, крапля в морі», – пояснив Борис Філатов.

Очільник Дніпра також повідомив, що для вирішення проблеми з розчищенням доріг до наступної зими у мерії планують придбати ще близько 30 машин спецтехніки.