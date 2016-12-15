У Дніпрі зменшили вартість проїзду в маршрутках

Про це під час спільної прес-конференції з представниками перевізників Дніпра 15 грудня повідомив міський голова Борис Філатов.

З 3 грудня вартість проїзду в більшості міських маршруток зросла до 6 грн. Подорожчання охопило 117 маршрутів різних напрямків зі 132 наявних у місті. Це 89% всієї мережі цього виду транспорту. Нова ціна лягла тягарем на сімейні бюджети дніпрян. Без втручання міської влади в поточну ситуацію Дніпру міг загрожувати транспортний колапс.

«Перевізники, користуючись рішенням колишнього складу виконкому, в односторонньому порядку підняли ціни на проїзд до 6 грн. Це було лише перше підвищення. До нового року в планах було подорожчання проїзду до 7 і 8 грн. Я не міг не відреагувати на ситуацію, хоча перевізники мали на це юридичні підстави, зокрема, відповідне рішення суду», – сказав мер Борис Філатов.

Загалом вдалося збільшити у понад 3 рази кількість маршрутів з тарифом 5 грн і менше. Якщо раніше в межах цієї вартості працювали 15 маршрутів, то тепер – 51. Перевізникам також необхідно буде розмістити в салонах своїх автобусів відповідні оголошення про зміну вартості проїзду. Змінені тарифи почнуть діяти з 17 грудня.

Очільник міста наголосив, що з перевізниками вдалося досягти компромісу попри те, що ситуація могла дійти або до системного конфлікту з ними щодо перерозподілу ринку, або до звернення в Укртрансінспекцію. Борис Філатов назвав умови двосторонніх домовленостей прийнятними. При цьому були ретельно проаналізовані тарифні складові й протяжність маршрутів.

Керівник Дніпра також підкреслив, що спільна робота з перевізниками має бути прозорою й чесною. При цьому не повинні страждати інтереси обох сторін. Разом з тим, для маршруток, які все ж перевозитимуть за ціною 6 грн, альтернативою стане міський електротранспорт, який частково дублює маршрути приватників.

Борис Філатов зазначив, що 2017 рік оголошено роком муніципального транспорту в Дніпрі. Наступного року на розвиток транспортної мережі заплановано виділити рекордні 772 млн грн. Також очікується, що місто отримає близько 50 нових сучасних тролейбусів, що дозволить якісно змінити обслуговування пасажирів. Крім того, заплановані ремонти трамвайних колій, переїздів і рухомого складу.