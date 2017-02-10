Тюремний "пентхауз" Єфремова: екс-соратник Януковича показав життя за гратами

Тепер під час судового процесу колишній нардеп, якого звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність України, сидітиме поруч зі своїми адвокатами, бо такою, за словами юристів, є практика Європейського суду з прав людини, і їхній підзахисний став першим українцем, до якого вона була застосована, йдеться в сюжеті ТСН.

Поза судом, колишній соратник Януковича продовжує перебувати в камері Старобільського СІЗО. Вона розташована на третьому, останньому поверсі ізолятора, який тутешні мешканці називають "пентхаузом". Вікна камери виходять у місто. Журналістів там екс-регіонал зустрічає в теплій куртці, спортивних штанях і валянках. Та одразу вибачається: "Вибачте за апартаменти, але ось такі вони є".

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Його камера – це чотири квадратних метри, на яких умістилися двоповерхове ліжко, рукомийник, туалет, стіл і полиця з книгами. "Вона розрахована на двох, але за нормативами вона не витримає двох. Якщо тут дві людини, то одній треба лежати, а іншій або піти, або стояти", - твердить Єфремов. І нарікає, що в камері навіть руки нікуди розвести – вдаришся або в нари, або в стіну. "Сплю на нижній, підтягуюся на верхній, щоб хоч якось тримати себе у формі", - зізнається він.

Умови колишній депутат порівнює з тими, в котрих утримували до Революції Гідності Юлію Тимошенко, та висловлює впевненість, що лідерка "Батьківщини" мала кращі побутові можливості. "Тимошенко де сиділа? Вона в лікарні лежала, зовсім в інших умовах. А з напарницею коли сиділа, в неї була інша камера. Моя камера дуже волога, зранку вікно запотіває. І практично нічого неможливо тримати на підвіконні, бо всі продукти пропадають. А там – решітка, я пакетик намагався виставити, думаю, він там і залишиться", - каже колишній регіонал.

У Старобільське СІЗО Єфремова перевели місяць тому, і за цей час колишні соратники та однопартійці його тут жодного разу не провідали. Та він не ображається – каже, дехто має на те поважні причини. "Якщо брати мерів міст, керівників рад, директорів підприємств, то вони сидять тут по камерах. А якщо говорити про тих, хто був у Верховній Раді, то ні, навряд чи", - каже політик. Після обговорень побутових проблем Єфремов довго та критично говорить про своїх наступників, згадує Януковича і його втечу, та зізнається, що вчинок колишнього шефа його вразив. "Ти залишаєшся єдиним, хто залишився, тобі дзвонять із Кабінету міністрів ті, хто не встиг виїхати, і просять пояснити, що відбувається, а ти не можеш навіть здзвонитися з першою особою держави. Котра мала б подзвонити і сказати: чорт забирай, але ситуація така", - твердить Єфремов.

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Про розстріл Небесної Сотні він говорити відмовляється, бо все сказане на цю тему можуть використати проти нього. Але уточнює, що допит стосовно подій Майдану в нього був лише один. Наразі ж він думає тільки про останнє кримінальне провадження, де його називають зрадником і терористом. "Я сном і духом не знав, що відбувається, а на мене це все повісили", - заявив екс-регіонал.