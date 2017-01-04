"Замах на територіальну цілісність України та інші злочини": Єфремову вручили обвинувальний акт

За його словами, Єфремову інкримінується замах на територіальну цілісність України і низка інших злочинів, повідомляє Радіо Свобода.

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Після цього кроку справу Єфремова можна передавати до суду, додав адвокат.

Єфремова затримали наприкінці липня 2016 року за підозрою у причетності до створення угруповання «ЛНР», дій із метою зміни меж території України та заволодіння майном «Луганськвугілля». Сам Єфремов усі звинувачення на свою адресу відкидає.

Як повідомляв УНІАН, Єфремова затримали 30 липня в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня. 1 серпня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення заарештувати екс-депутата на 2 місяці без права внесення застави. 27 вересня суд продовжив термін перебування Єфремова під вартою ще на 60 діб.

24 листопада суд ще раз подовжив йому арешт - до 22 січня 2017 року.