Україна проведе бойові стрільби біля Криму із зенітних ракетних комплексів "Бук-М1"

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк.

«Для забезпечення злагодження зенітних ракетних підрозділів сплановано проведення близько 50 тактичних навчань з командними пунктами бригад, полків та основними підрозділами», - заявив він.

За словами Гуцуляка, в Україні цього року також заплановані 25 тактичних навчань із зенітними ракетними батареями ЗРК «Бук-М1» на полігонах, а також 35 тактико-спеціальних навчань з підрозділами забезпечення.

Він зауважив, що під час багатонаціонального навчання Saber Guardian 2017 на полігоні у Болгарії зенітно-ракетні підрозділи ЗРК С-300 візьмуть участь у тактичному навчанні з бойовою стрільбою.

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«На полігоні «Ягорлик» у Херсонській області проведуть бойові стрільби підрозділи, озброєні ЗРК "Бук-М1", - наголосив речник Міноборони.

Крім того, за його словами, окремі радіолокаційні взводи та обслуги радіоелектронної техніки Повітряних сил ЗСУ щомісяця виконуватимуть практичні маневри з виходом і розгортанням у нових позиційних районах.

«Також відбудеться низка тактико-спеціальних навчань з виконання практичних пусків безпілотних літаків розвідників», - додав Гуцуляк.

За його словами, до проведення занять з викладачами та курсантами навчальних закладів Повітряних сил ЗСУ активно залучатимуться іноземні інструктори з країн-членів НАТО.