У 2009-му мінімальна зарплата зросте на... 64 гривні

Кабінет міністрів України встановив мінімальний рівень заробітної плати з 1 січня 2009 р. на рівні 605 грн., з 1 квітня 2009 р. - 625 грн., з 1 липня 2009 р. - 630 грн., з 1 жовтня 2009 р. - 650 грн., з 1 грудня 2009 р. - 669 грн. на місяць.

Це передбачено законом «Про Державний бюджет України на 2009 рік» від 26 грудня 2008 р. № 835-VI.

Розмір посадового окладу працівників бюджетних установ встановлюється, виходячи з розміру окладу працівника першого тарифного розряду – 545 грн. на місяць.

Працівникам бюджетних установ, розміри посадових окладів яких будуть меншими, ніж певний розмір мінімальної заробітної плати, оклад встановлюється на рівні мінімальної заробітної плати.

Довідка УНІАН. З 1 грудня 2008 р. розмір мінімальної заробітної плати в Україні збільшений з 545 грн. до 605 грн.