На Дунаї активізувалися пірати

Впродовж минулого 2008 року на Дунаї різко почастішали напади піратів на вантажні річкові судна, повідомляє Лента.ру з посиланням на Die Welt. Пірати активно діють в гаванях, що погано охороняються, а також у притоках.

Проте найнебезпечнішою вважається ділянка річки на румуно-сербському кордоні між Бєлградом і портом Смедерево (Smederevo).

У цьому місці тільки у одного судновласника, болгарської компанії BRS, за рік було пограбовано 38 суден. Компанія оцінює збитки, щонайменше, в 50 тисяч євро.

Кількість нападів може бути більшою: часто власники не повідомляють в поліцію про піратські атаки, побоюючись, що самі поліцейські так чи інакше пов`язані з піратами.

Частіше за все жертвами піратів стають баржі. Крім власне вантажу дунайські пірати відкачують з суден або буксирів-штовхачів пальне і вирізують електропроводку з кольорових металів.

Дунайські пірати добре озброєні. Команду вони зазвичай не чіпають, проте останнім часом нападники стали агресивніші. Повідомляється, що вони поранили і кинули за борт матроса одного із захоплених суден.

Утім, за деякими даними, часто команда знаходиться в змові з піратами. Вантаж просто перевантажують на каперські судна, а потім все маскується так, немов вантажне судно пограбували.

Річкова поліція нічого зробити не може, оскільки не має в своєму розпорядженні достатніх коштів і технічних засобів. У сербському порту Смедерево немає навіть власної водної поліції. На 60-кілометровій ділянці річки пірати діють практично безкарно.