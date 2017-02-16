Будинок в Росії і фото із Пореченковим та Охлобистіним: хто такий "Хмурий" (повний текст доповіді Bellingcat)

Повний текст доповіді, представлений ТСН, згідно із якою, 1 квітня 2015 голландські ЗМІ NRC, NOS і De Telegraaf написали про "Похмурого" після того, як Міжнародна слідча група (МСГ) опублікувала відео, в якому були присутні перехоплення телефонних переговорів, однак ідентифікація особистостей учасників переговорів була вирізана.

Проте 18 вересня 2014 року російськомовне інтернет-ЗМІ PolitRussia опублікувало статтю з фотографією і відео про офіцера "ДНР" на ім'я Сергій Петровський з позивним "Хмурий". Ця публікація ґрунтувалась на відео від 27 червня 2014 року, на якому представлено інтерв'ю з бійцем так званого "Народного ополчення Донбасу" з позивним "Хмурий". Однак імені "Похмурого" на цьому відео немає.

Далі в нашій статті ми покажемо, що людина, яка приїхала до Слов'янська з Москви і дала відеоінтерв'ю, очевидно, не той "Хмурий", який присутній під час перехопленого телефонного дзвінка. На ще одному відео під назвою "Сергій Миколайович Петровський (позивний Хмурий, Поганий солдат)", завантаженому 2 жовтня 2014 року, представлено звернення людини в масці - згідно із назвою відео, Сергія Петровського. Це відео було завантажено ще раніше, 12 червня 2014 року, під назвою "Спецназ Стрілкова". На ньому, судячи з усього, не та людина, яка дає інтерв'ю на відео від 27 червня, адже їхні голоси істотно відрізняються.

30 листопада 2014 року на російському новинному сайті Politikus було опубліковано інтерв'ю з генералом Сергієм Миколайовичем Петровським. В інтерв'ю зазначено, що на той момент він очолював Головне розвідувальне управління (ГРУ) "Донецької народної республіки", і що його військова кар'єра почалася в Радянській армії в 1984 році, коли він поїхав воювати в Афганістан.

У 90-х він брав участь у війнах в Південній Осетії і Чечні, де познайомився з Ігорем "Стрілковим" Гіркіним, який в 2014 році був "міністром оборони ДНР". В іншому інтерв'ю, опублікованому 25 грудня 2014 року на російському ультранаціонал-патріотичному новинному сайті "Завтра", він називає себе "генерал-майор Сергій Петровський" і згадує, що народився в 1962 році в Донецькій області. Не зрозуміло, чи отримав він звання генерал-майора в Російській Федерації, в самопроголошеній "ДНР" або і там, і там. Також згадується, що він більше 30 років служив в радянській і російській арміях.

Раніше інтерв'ю з "Хмурим", тоді ще полковником, публікувалося в 2003 році на російському новинному ресурсі "Известия". Це інтерв'ю згадано в публікації в блозі Globalized від 2016 року. У цьому ж пості, а також в іншому пості (від 28 листопада 2014 роки) вказано, що користувач, який називав себе "Поганий Солдат", з аватарки з написом "Хмурий", часто постив на форумі сайту Antikvariat, присвяченого історії, військовим реліквіям і іншим темам. На цьому форумі також часто публікував зведення про війну в Україні Ігор "Стрілков" Гіркін. На цьому форумі "Хмурий" написав 19 липня 2014 року, що він - полковник Сергій Миколайович Петровський, заступник міністра оборони "Донецької народної республіки" з розвідки гвардії.

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Справжня особистість "Сергія Петровського" (це ім'я виявилося псевдонімом) стала відома завдяки злому електронної пошти Ігоря Гіркін в травні 2014 року. Було опубліковано кілька листів з пошти Гіркін, в тому числі відправлене 28 квітня 2014 року Сергієм Дубинським з адреси karahan1962@mail.ru. У листі було написано: "Привіт, Ігор, ще не забув Зубра?". Це ім'я та адресу електронної пошти вказують на сторінку в соціальній мережі, з якої видно, що Дубинський народився 9 серпня 1962 року і жив в Донецьку (Україна). Варто зазначити, що дата народження (1962 рік) відрізняється від заявленої СБУ (1964 рік).

По електронній пошті можна знайти форум сайту 181-го мотострілецького полку 108-ї мотострілецької дивізії, яка брала участь у війні в Афганістані з 1979 по 1989 рр. На форумі після списку солдатів і років служби 18 липня 2010 році представляється як "Карахан" і Сергій Дубинський, який служив з 1985 по 1987 рр і проживає в Донецьку. У 2011 році він зареєструвався під ніком "Карахан", вказавши, що його звуть Сергій Дубинський і що він народився 9 серпня 1962 року, і доклав свою фотографію у військовій формі полковника.

Незабаром після цього інший його однополчанин також виклав кілька його фотографій, а в 2016 році ще один колишній однополчанин опублікував більшу фотографію Сергія Дубинського в формі, підписавши її "Петровський, Дворковський, Хмурий, Зубр, Бізон та наш Карахан", а також ""Хмурий "в ДНР". Нині ці пости видалені. На відео на форумі і на YouTube присутня одна і та ж фотографія Сергія Дубинського у військовій формі.

Фотографія Сергія Дубинського в формі, певне, редагувалася (наприклад, не вистачає фрагмента ордена "За заслуги перед вітчизною"). При цьому кількість медалей цілком характерна для полковника, який вів військову кар'єру з 1984 року. Однак більша частина медалей на його формі відносяться до радянської епохи, наприклад "Орден червоної зірки", "За Службу Батьківщині в Збройних Силах СРСР", медаль "Ветеран Збройних сил СРСР", три медалі "За бездоганну службу", а також ювілейна медаль " 70 років Збройним Силам СРСР ". Медаль "Ветеран Збройних Сил СРСР" давалася тільки людям, які прослужили у Збройних Силах СРСР не менше 25 років, а медалі "За бездоганну службу" давалися людям, які прослужили в ЗС СРСР 10, 15 і 20 років.

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Таким чином, людина, яка служила з 1984 року, не могла отримати ці медалі, оскільки СРСР припинив існування в 1991 році. Дві медалі справа внизу видавалися ветеранам Афганської війни: значок "Бійцям-інтернаціоналістам" і медаль "Від вдячного афганського народу". Тільки два "Ордена Мужності" зліва вгорі, мабуть, були отримані в ході служби в російській армії.

Медаль справа вгорі - це, певне, ювілейна медаль "50 років Перемоги у Великій Вітчизняній Війні 1941-1945 рр", якій в 1993 році нагороджувалися, згідно іншого джерела, тільки ветерани 2-ї Світової війни, а також колишні малолітні в'язні концтаборів. Оскільки Дубинський народився в 1962 році, він не належить до цих категорій.

Його фотографія з'являлася в статтях про "ДНР" 10 серпня 2015 року, 14 вересня 2015 року та 12 листопада 2015 року, але тільки 19 листопада 2016 року на сайті, присвяченому Донецьку, був вказаний зв'язок з MH17. Дані фотографії Сергія Дубинського публікувалися на скандальному сайті "Миротворець", що збирає особисті дані (в основному з відкритих джерел) росіян, сепаратистів і нібито колаборантів, що мають відношення до війни на Донбасі. 7 лютого 2017 роки команда дослідників відкритих джерел InformNapalm опублікувала додаткову інформацію про Сергія Дубинський, вказавши його нинішнє місце проживання: Росія, Ростовська область, Великий Лог, вулиця Молодіжна 4Б.

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Bellingcat вдалося виявити ще одну сторінку Сергія Миколайовича Дубинського. Там зазначено, що користувач народився 9 серпня 1962 року , і жив в Донецьку (Україна), а також в Ростові-на-Дону. Судячи з фотографій на сторінці, влітку 2010 року Дубинський з сім'єю жили в Росії або принаймні відвідували Росію, але влітку 2011 року жили в Україні.

Згідно відкритій базі даних автоінспекції Ростова-на-Дону, Сергій Миколайович Дубинський, який народився 9 серпня 1962 року народження, проживав в Степовому на невідомій вулиці в будинку під номером 1, кв. 117. На його ім'я з 1998 по 2004 року було зареєстровано 3 автомобілі. Степово - це військове містечко Ростовської області, де базується 22-я окрема бригада спеціального призначення, або в / ч 11659. Ця бригада відноситься до Головного Розвідувальному Управлінню - "ГРУ".

Фотографії в альбомі Дубинського доводять, що восени і в грудні 2014 року він перебував у Донецьку (Україна). На фотографії, зробленій восени 2014 року, Дубинський зображений з російським актором Михайлом Пореченковим, який відвідав Донецьк 30 жовтня 2014 року.

На фотографії, знятої в грудні 2014 року, з Дубинським на фото російський актор Іван Охлобистін, якому заборонений в'їзд в Україну через підтримку проросійських сепаратистів, а також дружина Охлобистіна Оксана Арбузова. Охлобистін відвідав Донбас в кінці листопада 2014 року, а Донецьк - 30 листопада 2014 року. Охлобистін зустрічався з Ігорем "Стрілковим" Гіркіним і стверджував, що отримав на Різдво годинник від "Хмурого" - генерал-майора Сергія Миколайовича Петровського.

На фотографії, знятій в грудні 2014 року, на Дубинський у російській формі генерал-майора. Її можна порівняти, наприклад, з формою спікера Міноборони РФ генерал-майора Ігоря Конашенкова. На Дубинському, можна припустити, нашивка "Спецназу ГРУ". При цьому на нашивці чітко видно емблему Сухопутних військ Росії, хоча Дубинський нібито пішов у відставку в квітні 2014 року, вирушивши служити в "ДНР".

Мабуть, Дубинський покинув Донецьк на початку 2015 року; при цьому йому нібито заборонили в'їзд в "ДНР" за вимагання грошей з бізнесменів. Згідно з постановою Аксайського районного суду Ростовської області від 17 квітня 2015 року, з Дубинського були стягнуті кошти. Згадується також, що він отримував пенсію за службу в різних військових частинах. Перша з них - в / ч №61019. Судячи з усього, ця частина досить давно сформована - інформації в Інтернеті про неї немає. Друга зі згаданих частин - вже згадувана вище в / ч №11659 - 22-я бригада спецназу, а третя - в / ч №51019 - 116-й окремий радіовузол особливого призначення, також знаходиться в Степовому.

На фотографіях, опублікованих влітку 2016 року, видно новий будинок Дубинського, який вдалося геолокалізувати за тією ж адресою, що вказана в статті InformNapalm: Ростовська область, Великий Лог, вулиця Молодіжна. Не вдалося підтвердити тільки номер будинку, так як на картах Google і Yandex вказані номери не всіх будинків на цій вулиці. Однак імовірно, що номер будинку - 4а, а не 4б. Задній план фотографії відповідає Google Streetview. На іншій фотографії Дубинський видно в мотовсюдихід Can-Am Commander XT канадського виробництва. Новий мотовсюдихід цієї моделі коштує майже 15 000 доларів.

Bellingcat прийшов до такого висновку: людина, чий телефон прослуховувався Службою Безпеки України 17 липня 2014 (якщо СБУ вірно визначила його голос і / або знала, що прослуховують телефон належав йому і, відповідно, мав стосунок до перевезення "Бука", який збив в той же день MH17) - це Сергій Миколайович Дубинський з позивним "Хмурий".

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Дубинський - російський ветеран бойових дій, який носив в липні 2014 роки звання полковника, який воював в Афганістані і Чечні, а згодом служив в 22-й бригаді Спецназу ГРУ. Це, судячи з усього, не та сама людина, що бородатий "Хмурий" в інтерв'ю, напевно використавши той же позивний 2 липня 2014 року, Дубинський написав на форумі "Антикваріату", що його переплутали з іншою людиною. Однак Дубинським міг бути чоловік в масці на відео, завантаженому в жовтні 2014 року за назвою "Сергій Миколайович Петровський (позивний Похмурий, Поганий Солдат), раніше завантаженому 12 червня 2014 року за назвою "Спецназ Стрілкова ". У тому ж пості на форумі" Антикваріат "від 2 липня 2014 року Дубинський написав, що він не з'являється в ЗМІ, за одним винятком: він читає текст на відео від 12 червня 2014 року.

Сергій Дубинський отримав звання "генерал-майора ДНР" в серпні 2014 року, незабаром після збиття MH17, а згодом повернувся в Росію, будучи вигнаний з Донецька за фінансові злочини.

Зараз Дубинський живе, за російськими мірками, досить розкішно - має будинок в тихому селі, де живе з сім'єю і катається на дорогому мотовсюдиході.