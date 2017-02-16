РНБО доручила силовикам невідкладно забезпечити громадський порядок в районі АТО

21:37, 16 лютого 2017
Суспільство
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Рада національної безпеки і оборони України доручила Міністерству внутрішніх справ України та Службі безпеки України невідкладно вжити вичерпних заходів щодо забезпечення громадського порядку в районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.

Також правоохоронцям доручено забезпечити належну охорону об'єктівТакож правоохоронцям доручено забезпечити належну охорону об'єктів / Фото УНІАН

Про це йдеться в рішенні РНБО від 16 лютого, затвердженому президентським указом №37/2017.

Також правоохоронцям доручено забезпечити належну охорону об'єктів газо- та електропостачання, транспортної інфраструктури в районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях та створення належних безпекових умов для їх безперебійного функціонування.

Документом також доручено Національній поліції України, Національній гвардії України, Службі безпеки України забезпечити безпеку та унеможливити у встановлений законом спосіб спроби порушення громадського порядку на об'єктах критичної інфраструктури.

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Крім того, СБУ має невідкладно активізувати роботу щодо нейтралізації спроб російських спецслужб, їхньої агентури, пов'язаних з ними підривних елементів та диверсійно-розвідувальних груп ускладнити функціонування об'єктів критичної інфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 лютого, президент України Петро Порошенко ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури» від 16 лютого.

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Теги: #Порошенко#РНБО#блокада