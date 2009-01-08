У Севастополі припинено подачу гарячої води населенню

У Севастополі у зв`язку з недостатнім тиском газу припинено подачу гарячої води населенню, тоді як раніше це планувалося зробити з 10 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник Головного управління житлово-комунального господарства Севастопольської міської державної адміністрації Владимир ХІБУЧЕНКО.

За його словами, «ми сьогодні не добираємо газу, тому вчора було прийнято рішення припинити з сьогоднішнього дня подачу гарячої води. Тому що ми маємо одержувати 1 млн. кубометрів, а вибираємо близько 800 тис. кубів, і тиск газу достатньо низький».

Як зазначив начальник управління, останні «газові» події не можуть не позначатися на забезпеченні природним газом міста, «становище з газом достатньо серйозне». Водночас, як зазначив представник керівництва виконавчої влади міста, «у нас у Криму є свої газосховища, зокрема Глібовське, газ ми одержуємо з нього, тому той обсяг газу, який видобувається Україною, він, загалом, дозволяє забезпечити населення нашим природним газом».

Як повідомляв УНІАН, 5 січня голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН заявив, що з 10 січня в Севастополі з метою економії коштів для придбання природного газу припинять подачу гарячої води населенню. Коментуючи ситуацію з газо- і теплопостачанням міста, він тоді, зокрема, сказав: «І Севастопольська ТЕЦ, і «Севтеплоенерго» на сьогоднішній день мають ліміти на газ - майже півтора мільйони кубометрів на добу, всі котельні працюють в нормальному режимі. Аварійні ситуації комунальники усували оперативно, що дозволило городянам зустріти свята в теплі. Ми відновили подачу гарячої води Але вже 10 січня це щастя закінчиться. Нам треба економити кошти на закупівлю природного газу».

Голова міста також додав, що борг комунальних підприємств за газ вже більш як 10 млн. грн., «тому завдання номер один - погасити борг і добитися виділення лімітів на другу декаду січня».