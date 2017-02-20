У Дніпрі вшанували пам'ять героїв Небесної сотні (фоторепортаж)

У понеділок, 20 лютого, на алеї Героїв Небесної сотні у Дніпрі зібралися понад півтисячі містян. Серед них були волонтери, бійці АТО, священнослужителі та просто небайдужі городяни. Люди принесли десятки українських прапорів. Про це повідомили у прес-службі міськради.

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У дні третіх роковин розстрілів на Майдані Незалежності пам’ять героїв Небесної сотні вшанували хвилиною мовчання. До монумента полеглим борцям за свободу України поклали квіти пам’яті. За загиблими в дні масових розстрілів на Майдані Незалежності на алеї Героїв Небесної сотні відслужили жалобну панахиду.

Як повідомляв УНІАН, в Україні згідно з указом президента "Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної сотні" 20 лютого відзначають День Героїв Небесної сотні. У період з 18 по 22 лютого у всіх регіонах держави заплановані заходи з нагоди Дня Героїв Небесної сотні.